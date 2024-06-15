✨未使用に近い✨　PRADA ミニ財布　三角プレート　サフィアーノレザー

✈︎定価：88,000円✈︎商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記 大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186✈︎付属品箱:なし保証書:なしその他:なし・ブランド（brand）PRADA（プラダ）・No.・色（color）黒 ブラック 銀 シルバー 金 ゴールド・デザイン（design）ウォレット ミニウォレット 二つ折り ２つ折り財布 ミニ財布 二つ折り財布 ２つ折り財布カード入れ 小銭入れ サフィアーノレザー 三角プレート アイコン フラップ・素材（material）革 レザー ナイロン・サイズ（size）縦:11.0cm横:13.0cm厚さ:2.5cmカード入れ×7小銭入れ×1札入れ×1ポケット×2・状態（condition）『未使用に近い』自宅保管ですのでお気になる方はご遠慮くださいませ。ご購入前に必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します！✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎✈︎ご覧頂きありがとうございます！他にもブランド品を取り扱っていますので是非、ご覧頂けたらと思います！当ショップでは、GUCCI（グッチ）、PRADA（プラダ）、LOUISVUITTON（ルイヴィトン）、PaulSmith(ポールスミス)、burberry(バーバリー)、ferragamo（フェラガモ）VivienneWestwood（ヴィヴィアンウエストウッド）、FURLA（フルラ）など、他にもたくさん販売しておりますので是非、ご覧くださいませ！GM359



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PRADA レター型 三つ折り財布 プラダ（大丸心斎橋プラダ領収書あり）-



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PRADA ミニ財布（三つ折りタイプ） - 財布