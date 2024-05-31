美品　トリーバーチ　チェーンウォレット　お財布バッグ　ショルダーバッグ

⭐️ポイント⭐️ToryBurchの2wayショルダーウォレットバッグです。洗練されたサフィアーノレザーのクロスボディバッグ。後ろポケットはスリムです。16個のカードスロット、2個のキャッシュポケット、そしてジップコンパートメントを備えたトップフラップと裏地付き。オプションのチェーンショルダーストラップ。◆ToryBurchRobinsonChainWalletチェーンウォレット レザー46700円⭐️アイテム⭐️TORYBURCHトリーバーチショルダーバッグクラッチ長財布ミニブラック黒2wayゴールド⭐️サイズ⭐️✅タテ 12cm✅ヨコ 19.5cm✅マチ 3cm✅ショルダー 58cm✅カード入れ 16枚平置き実寸。素人採寸にて誤差はご容赦ください。着画は衛生上の問題でお断りいたします。⭐️状態⭐️革の状態もよく、形状崩れや角スレもない美品。マグネットにくすみがありますが、通常利用に問題はありません。※あくまで中古品なので写真でご理解したうえでご購入ご検討ください。⭐️詳細⭐️✅カラーブラック 黒ゴールド 金✅素材レザー金具⭐️付属品⭐️ショルダー紐⭐️配送⭐️簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※大手リユースショップにて購入しました。#BACCOsSHOPバッグ一覧カラー···ブラック、黒、ゴールド、金柄・デザイン···無地素材···本革



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