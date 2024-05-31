美品　エルメス　カレ　90 TURBANS DES REINES 王女のターバン

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引越しにつき自宅の整理中で、未使用品、あまり使っていないものを中心に出品します。エルメスのスカーフです。王女のターバンシルク100%カラー···ブラック人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)