美品　エルメス　カレ　90 TURBANS DES REINES 王女のターバン

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商品詳細
引越しにつき自宅の整理中で、未使用品、あまり使っていないものを中心に出品します。エルメスのスカーフです。王女のターバンシルク100%カラー···ブラック人気モデル/スカーフ···HERMESカレ(正方形)
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