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シー　バイ　クロエ　トートバッグ
商品番号 C62351006858
商品名

シー　バイ　クロエ　トートバッグ
ブランド名 シーバイクロエ
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

かなり前に購入し、ビニール袋に入れて自宅保管しておりました。タグ付き。汚れなどはないと思いますが、シワ、折れはあります。なので新品に近いにしてあります。ご了承下さい。半分に折り畳み安価な方法で発送させて頂きます。よろしくお願いします。
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