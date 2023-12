ラシット　russet ワンショルダーバッグ　ブラウン　PVC 総柄

【フォロー割引】〜4,999円⇒200円割引5,000円〜⇒400円割引購入前に「フォロー割引希望」とコメントにお書きください。#ことのはshopコメントなし、即購入、大歓迎です✨【アイテム】ラシットrusset【サイズ】高さ 約26cm幅 約41cmマチ 約23cmハンドル 本体まで約22cm平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。【状態】目立つ大きな傷などは無くまだまだお使い頂ける商品です✨【カラー】ブラウン【素材】PVC【購入元】大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)【送料】無料【配送】簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご検討よろしくお願い致します。商品管理番号11



