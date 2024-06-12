モンベル フリース ジャケット　アイボリー

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モンベル クリマプラス200ジャケット アイボリー旅行で2日間着用しました。あまり目立ちませんが、裾の方に一部毛が無い部分あります。すべての画像確認をお願いします。あくまでも中古品ということをご理解の上ご検討下さい。商品説明高い保温性を備えた中厚手のフリース素材を使用したジャケットです。秋冬を通してさまざまなシーンで着用できます。モンベル クリマプラス200フリース ジャケット