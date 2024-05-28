PTパパラチアサファイヤペンダント

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Yoshi'sRoomにお越し頂き有難うございます。ご購入前にプロフィールを御確認ください4/5決算前につき大幅値下げ10/7長期出品になり処分価格に値下げします大量にパパラチアルースを仕入し、可愛らしいサイズのルースをシンプルなペンダントに仕上げました。蓮の花の色のサファイアと言われ、お守りとして身に着けられるのも良いのでは！当パパラチアは、薄いピンク系になります。▼地金 PT900/PT850▼宝石 パパラチアサファイア0.160ct ルースソーティング済みダイヤモンド0.05ct▼詳細 チェーン 小豆0.2045cmスライド付き トップサイズ 縦5.5㍉×幅4.8㍉×厚み4.1㍉▼納品 鑑別書(ご希望の場合) 簡易ケース付き▼備考 鑑別書につきましては、ご購入時 にご要望ください。こちらで負担 します。正統派パパラチアペンダント！小振りながら素肌に優しい色でさり気なく楽しんで頂けますよ※ご購入者様都合での返品はお受け出来ませんのでご了承くださいカラー...ピンク材質...プラチナ装飾...その他ストーン