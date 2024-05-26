KUREBI シャツ ブラウス 春 秋 上品 エレガント

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ID.2023.010105☑ブランド/KUREBI☑カラー/ブラック(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)☑サイズ/L【平置き寸法】肩幅/36㎝着丈/52㎝身幅/40㎝袖丈/48㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。☑備考大変綺麗な商品ですが、全体的に細かい毛羽立ちがあります。※購入後のクレームは対応しかねますのでしっかりとご理解した上でのご購入をお願いいたします。(こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます)※保管上または梱包でのシワはご容赦下さい。※確認は人間がおこなっている為、汚れ等の見落としはご容赦下さいませ。返品などの対応になった場合、評価前にご連絡いただけましたら幸いです。また、特に状態に敏感な方のご入札はお控え下さい。※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。※不明な点がありましたらお気軽に、ご質問下さい。他の場所にも出品していますのでどちらかで売れれば急遽出品を中止させていただくことがありますのでご了承下さい。