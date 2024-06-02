Buskers エレキギター

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商品詳細
今年買ったギターになります。ほぼ未使用でインテリアとして置いていたため使用感などはないですが神経質な方はお控えください。動作確認はしてないのでご了承ください。ソフトケースと本体のみでストラップは付属しません。石川県の南の方での直接取引限定とさせて頂きますのでご了承ください。
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