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Buskers エレキギター
商品番号 A85466910262
商品名

Buskers エレキギター
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年買ったギターになります。ほぼ未使用でインテリアとして置いていたため使用感などはないですが神経質な方はお控えください。動作確認はしてないのでご了承ください。ソフトケースと本体のみでストラップは付属しません。石川県の南の方での直接取引限定とさせて頂きますのでご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/peroration485515.html
http://narcologia.ru/goods/preference770038.html
http://narcologia.ru/goods/response493942.html
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