【新品未使用タグ付】SNIDEL スナイデル フリルブラウス ホワイト Fサイズ

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#★新品未使用★レディース＆メンズアパレルのトップス一覧#★新品未使用★レディース＆メンズアパレルの一覧【正規品☆新品未使用】ブランド：SNIDELスナイデルアイテム：フリルブラウス定価：¥13,420（税込）カラー：ホワイト(他のカラーも御座います)サイズ：FREE(着丈63cm/身幅42cm/肩幅40cm/袖丈54cm)※若干の誤差はご了承下さい。素材：画像をご確認ください※小さく折り畳んでの発送ですので、その際に生じるシワ等もご理解下さい。※即購入OK(即購入の方を優先させていただきます)※目立った汚れやキズはないかと思いますが、神経質な方はご遠慮ください。※格安で提供させていただいておりますので、返品交換はご遠慮下さい。この他にも色々と出品しております。宜しければ他の商品もご覧下さい。#★新品未使用★レディース＆メンズアパレルのトップス一覧#★新品未使用★レディース＆メンズアパレルの一覧