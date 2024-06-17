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大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　ブルー　春夏 秋 新品 半袖
商品番号 E38766629040
商品名

大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　ブルー　春夏 秋 新品 半袖
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズレディーストップス　ブラウス　ブルー　春夏秋新品半袖【L】バスト約98cm丈約70cm肩幅約40cm袖丈約25cm【XL】バスト約103cm丈約70cm肩幅約41cm袖丈約25cm【XXL】バスト約108cm丈約71cm肩幅約42cm袖丈約26cm【3XL】バスト約113cm丈約72cm肩幅約43cm袖丈約26cm【4XL】バスト約118cm丈約73cm肩幅約44cm袖丈約27cm【5XL】バスト約124cm丈約74cm肩幅約45cm袖丈約27cm※平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディス　マタニティ　婦人服　ゆったり　トレンド　LL3L4L5Lフリーサイズ　#もちろん国内発送　韓国　古着　新作おおきいさいず　ぽっちゃり　可愛いセール値下レトロ　#レディース大きいサイズ　#夏服　新品　送料込み　原宿#離島沖縄でも追加料金は不要です　レディース大きいサイズレディース#春服　#ゆったり　#静岡県以外からの発送は返金します　送料無料#大きいサイズ春物　秋物ゆったり　アウター　#オーバーサイズ　519#sctmcc39767
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