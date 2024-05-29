B:MING by BEAMS ストライプ　パフスリーブ　トップス

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商品詳細
状態 一度着用カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···ストライプ季節感···春、夏、秋デザイン パフスリーブ ボリュームスリーブ【商品詳細】・商品名：B:MINGbyBEAMS/麻混ストライプブラウス・性別タイプ：レディース・原産国：中国製・素材：本体:レーヨン70%、麻22%、ポリエステル8%、袖裏:ポリエステル78%、コットン22%・サイズ：FREE・品番：93-01-0200-286(GW4920)ヴィンテージライクなアイテムです。【サイズ詳細】サイズ|総丈|肩幅|身幅|そで丈FREE|60.2cm|26.3cm|47.7cm|32.8cm生地の厚さ：普通透け感：なし伸縮性：なし光沢感：なし裏地：袖部分のみありケア方法：ドライクリーニング、アイロン可EDIFICEJORNALSTANDARDLaTOTALITEFRAY.I.DMilaOwenBEAMSUNITEDARROWSIENASpick\u0026SpanZARAnuguGUジーユーfifthtitivateSNIDELUNIQLODholicが好きな方にもおすすめです。
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