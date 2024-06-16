猛暑日のホームウエア　浴衣リメイク　パッチワーク

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商品詳細
今年のあまりの暑さにとにかく涼しいホームウエアを作りました身体が透けないので 一枚で着られます浴衣地を4種類組み合わせてあり楽しい雰囲気ですヨーク部分は 前後共 二重になっていますギャザーが広がって 涼しく着るのも楽です木綿100%後ろ着丈 60身幅 50にお直ししましたかぶりタイプポケット無しロックミシン不使用 全て折り伏せ縫い#着物リメイク #kimonoremake#浴衣 #注染浴衣 #浴衣リメイク #藍木綿 #藍染め #パッチワーク#真夏の日常着 #猛暑日のホームウエア #夏のホームウエア#たのしい着物地の服
http://narcologia.ru/goods/cowpox345639.html
http://narcologia.ru/goods/moisture20869.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle168425.html
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猛暑日のホームウエア 浴衣リメイク 綿絽 パッチワーク | primekozijn.nl
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新作★作務衣風上下セット★パッチワーク片身替り★浴衣リメイク★スリーシーズン着用可
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