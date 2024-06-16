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猛暑日のホームウエア　浴衣リメイク　パッチワーク
商品番号 N97863389689
商品名

猛暑日のホームウエア　浴衣リメイク　パッチワーク
ブランド名 Nswirl
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

今年のあまりの暑さにとにかく涼しいホームウエアを作りました身体が透けないので　一枚で着られます浴衣地を4種類組み合わせてあり楽しい雰囲気ですヨーク部分は　前後共　二重になっていますギャザーが広がって　涼しく着るのも楽です木綿100%後ろ着丈　60身幅　50にお直ししましたかぶりタイプポケット無しロックミシン不使用　全て折り伏せ縫い#着物リメイク　#kimonoremake#浴衣　#注染浴衣　#浴衣リメイク　#藍木綿　#藍染め　#パッチワーク#真夏の日常着　#猛暑日のホームウエア　#夏のホームウエア#たのしい着物地の服
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猛暑日のホームウエア 浴衣リメイク 綿絽 パッチワーク | primekozijn.nl

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