レディースシャツブラウス　半袖イルサントル　春夏秋カットソーパンツスカートML

IleCentreHARAJUKUイルサントル 原宿日本製シャツブラウスです。(アコーディオンプリーツ)生地が縦に波形の折り目がついていて、横に伸びます。袖は身ごろの生地とは違って、平らでストライプの柄です。色はオフホワイトです。薄くて涼しい生地で、飽きないシンプルなシャツブラウスです。丈短めなので、ふわっとした花柄のスカートとか、ワイドパンツとか、スーツの中とか、何を着ても素敵だと思います。透けますので、中に何か着てください。後ろの首にボタンが4つあり開けられます。オシャレでかわいいです。素敵なお洋服でお勧めです。身幅が広いので、Lの方でも着れます。サイズ M〜L着丈54肩幅40身幅45袖丈21だいたいの長さです。※商品到着後、問題がありましたら、評価の前に取引き画面にご連絡下さい。ご納得いただけるよう対処致します。圧縮とリサイクル材を使うことがございます。開封時はキズつけないようご注意下さい。トップス シャツブラウス 日本製 高級婦人服 美品 アコーディオンプリーツ Tシャツ ポロシャツ パンツ スカート トレーナー ベスト コート ジャケット ジャンパー アウター カットソー チュニック タンクトップ おしゃれ オシャレ かわいい 可愛い 大学生 OL奥様 白 オフホワイト Ｍ L#トップス #シャツブラウス #日本製 #高級婦人服 #美品 #アコーディオンプリーツ #Tシャツ #ポロシャツ #パンツ #スカート #トレーナー #ベスト #コート #ジャケット #ジャンパー #アウター #カットソー #チュニック #タンクトップ #おしゃれ #オシャレ #かわいい #可愛い #大学生 #OL#奥様 #白 #オフホワイト #Ｍ #Lカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋 31



2023年最新】イルサントルの人気アイテム - メルカリ



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