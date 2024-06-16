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レディースシャツブラウス　半袖イルサントル　春夏秋カットソーパンツスカートML
商品番号 Q29768224751
商品名

レディースシャツブラウス　半袖イルサントル　春夏秋カットソーパンツスカートML
ブランド名 Qswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IleCentreHARAJUKUイルサントル　原宿日本製シャツブラウスです。(アコーディオンプリーツ)生地が縦に波形の折り目がついていて、横に伸びます。袖は身ごろの生地とは違って、平らでストライプの柄です。色はオフホワイトです。薄くて涼しい生地で、飽きないシンプルなシャツブラウスです。丈短めなので、ふわっとした花柄のスカートとか、ワイドパンツとか、スーツの中とか、何を着ても素敵だと思います。透けますので、中に何か着てください。後ろの首にボタンが4つあり開けられます。オシャレでかわいいです。素敵なお洋服でお勧めです。身幅が広いので、Lの方でも着れます。サイズ　M〜L着丈54肩幅40身幅45袖丈21だいたいの長さです。※商品到着後、問題がありましたら、評価の前に取引き画面にご連絡下さい。ご納得いただけるよう対処致します。圧縮とリサイクル材を使うことがございます。開封時はキズつけないようご注意下さい。トップス　シャツブラウス　日本製　高級婦人服　美品　アコーディオンプリーツ　Tシャツ　ポロシャツ　パンツ　スカート　トレーナー　ベスト　コート　ジャケット　ジャンパー　アウター　カットソー　チュニック　タンクトップ　おしゃれ　オシャレ　かわいい　可愛い　大学生　OL奥様　白　オフホワイト　Ｍ　L#トップス　#シャツブラウス　#日本製　#高級婦人服　#美品　#アコーディオンプリーツ　#Tシャツ　#ポロシャツ　#パンツ　#スカート　#トレーナー　#ベスト　#コート　#ジャケット　#ジャンパー　#アウター　#カットソー　#チュニック　#タンクトップ　#おしゃれ　#オシャレ　#かわいい　#可愛い　#大学生　#OL#奥様　#白　#オフホワイト　#Ｍ　#Lカラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋　31
http://narcologia.ru/goods/flight536228.html
http://narcologia.ru/goods/calling953550.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture567741.html

レディースシャツブラウス　半袖イルサントル　春夏秋カットソーパンツスカートML
2023年最新】イルサントルの人気アイテム - メルカリ

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