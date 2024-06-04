Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー☆本日限定お値下げ



Fubail / Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー



Fubail / Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー



Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー ブラック ...



Fubail / Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー



Fubail / Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー



poyo｜SNIDELのニット/セーターを使ったコーディネート - WEAR



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SNIDEL（スナイデル）の「Sustainableダブルフリルバイカラー ...



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Fubail / Sustainableダブルフリルバイカラーニットプルオーバー



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スナイデル snidel ダブルフリルバイカラーニットプルオーバー ベージュ



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ウサギオンラインにて購入後、1度着用したのみで美品です。【愛らしいデザインが人気のフリルニットがトレンド感たっぷりにアップデート】【Design/Styling】人気のダブルフリルニットプルオーバーがアップデートして登場。シャーリングにステッチを施し、色を配色にすることでトレンドライクに仕上げました。ダブルリボンは前シーズンのデザインをそのままに二の腕部分に落とし込み、愛らしさと華奢見えを演出しています。フィット感のあるタイトシルエットなので合わせるボトムを選ばず、着まわし力も抜群です。【Fabric】伸縮性のある柔らかなニット素材を使用しました。優しい印象を与えるオフホワイト、シックな雰囲気のブラックの2色展開でお届けします。ORGANICコットンを含むサステナブルな素材を使用しています。【ORGANICCOTTON】オーガニックコットンは、農薬や肥料などを厳しく管理されたオーガニック農法（有機栽培）の基準を守り生産された綿花を使用した素材です。保温性・保湿性に優れ、肌触りが良く、皮膚への刺激が少ないのが特徴です。透け感;なし裏地;なし伸縮性;なし光沢感;なし生地の厚さ;普通【スタッフ着用コメント】《Akari》年齢：30代前半/身長：159cm/体型：細め/着用サイズ：Fサイズ/普段サイズ：0サイズ感：身体にフィットするコンパクトな丈感です。肩のフリルは立体的で存在感があります。素材感：チクチク感の無いニット素材で、サスティナブル仕様の柔らかい素材です。スタッフおすすめポイント：定番人気のフリルニットの新カラーです。バイカラーは初です。※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。またパソコン・スマートフォンなどの環境により、若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。商品の色味は、商品単品画像をご参照下さい。※商品画像はサンプルのため、色味やサイズ等の仕様に変更がある場合がございますので、予めご了承ください。スナイデル トップス