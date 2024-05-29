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新品 マイケルコース シグネチャーブラウン クロスボディバッグ 2way
商品番号 I31261533837
商品名

新品 マイケルコース シグネチャーブラウン クロスボディバッグ 2way
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 6,899 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品マイケルコースシグネチャーブラウンクロスボディバッグ2way⭐️付属品付き新品（保存袋、ケアカード付き）⭐️定価38,500円⭐️コメント無し購入歓迎⭐️即日発送アイコニックなMKロゴキャンバスで仕立てたVERONICAクロスボディエクストラスモール-MKシグネチャー。上品なラウンドシェイプが魅力のバッグは、取り外し可能なストラップ付きでスタイリングや気分に合わせてデイリーに活躍します。◆ブランド名：マイケルコース◆商品名：VERONICAクロスボディエクストラスモール-MKシグネチャー◆素材　：コーテッドキャンバス◆カラー：ブラウン/エイコーン◆開け口の仕様：ラウンドジップ◆内側ポケット：ドロップポケット×2◆サイズ:高さ:16cm幅:22.5cmマチ:11cmハンドル:28.5cmショルダー:118.5cm〜137cmショルダーベルトの有無:有(調整可能)◆付属品：保存袋、ケアカード★プレゼント用の方、以下ご対応可能です。ご希望の方はコメントお願いいたします。・マイケルコースメッセージカード無料・マイケルコースショップ袋＋220円※お安く出品させていただいておりますため、お値下げ交渉はご遠慮いただけますと幸いです。#ヴィヴィアン#ディーゼル#バッグ#通勤#おしゃれ#新入社員#新生活#ケイトスペード#マイケルコース#フルラ#トリーバーチ#アナスイ#プレゼント#ポロ#ラルフローレン#レディース#限定#コーチ#マークジェイコブス#財布#春#新生活#トート#ママ#キーケース#キー#カード
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate463348.html
http://narcologia.ru/goods/smear206504.html
http://narcologia.ru/goods/conception866257.html
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