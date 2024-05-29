コーチ　ワンショルダーバッグ

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商品詳細
コーチ ワンショルダーバッグ2年位前のコーチアウトレット福袋に入っていたバッグで６枚目画像スレのようなのが最初からありましたご了承頂きご購入くださいA4サイズが入ります未使用ですが保管してた品物でアウトレット福袋商品のため神経質な方、気にされる方はご遠慮ください。カラー···ブラックワンショルダーバッグなのでショルダーストラップは付かないタイプですカラー···ブラック
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