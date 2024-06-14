マーベルレジェンド アイアンマン

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商品詳細
ハズブロマーベルレジェンド インフィニティサーガアイアンマン マーク3開封済ですが美品です。関節の緩みや固着もありません。付属品も全て揃っています。写真にあるよう、箱に開封時の破れあります。ほぼ箱のまま飾っていました。フィギュア種類···アクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/approximate142920.html
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