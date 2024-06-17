【美品】コーチ ショルダーバッ 2way ハンドバッググ 斜め掛け 黒 レザー

●ブランド:コーチCOACH【型番F33329】●サイズ: ヨコ約24cm×タテ約18cm×マチ約8.5cm・持ち手の長さ約30cm・ショルダーの長さ約113〜127cm （多少の誤差はご了承下さい）●素材:レザー●色:ブラック系 黒●付属品:なし●状態:全体的に目立った傷・汚れのない美品です。これからも長くご愛用いただけます。写真をご確認いただき、状態をご理解の上ご検討ください。●検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。神経質な方や完璧をお求めの方はトラブル防止の為、ご購入をご遠慮下さい。中古品にご理解頂ける方、どうぞ宜しくお願い致します。●購入先：大手ブランド買取店、もちろん真贋判定済みの正規品になります。※全て真贋鑑定済みの商品になりますが、万が一、ご購入いただいた商品が偽物だった場合、無条件で返品・返金を承ります。(お客様に金銭的負担が一切ございませんように返品対応させて頂きます)※もし何かございましたら評価を頂く前にご一報頂ければ幸いです(^^)宜しくお願い致します※古物商許可証の番号:山形県公安委員会許可第241070000844号※配送は24時間以内の発送となります(^^)



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