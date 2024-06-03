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イエナ　ベージュ 【AULENTTI/オウレンティ】ミニボストンバッグ
商品番号 B48526402568
商品名

イエナ　ベージュ 【AULENTTI/オウレンティ】ミニボストンバッグ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 8,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用です。タグもそのまま付いてます。購入して1週間ほどしか経っていません。コンパクトで上品でとても可愛いバッグです。【商品詳細】ベイクルーズ販売サイトより抜粋定価¥23,100税込IENA別注モデル「AULENTTI/オウレンティ」ストラップミニボストンバッグ柔らかなシボレザーを使った馴染みの良いバッグに、ポイントとなるストライプのベルトを付けた別注モデル。\u2028ストラップが付くことで上品ながらもデイリーにお使いしやすい万能なアイテムに【AULENTTI/オウレンティ】\u2028バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産しているBAGブランド。\u2028機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。\u2028\u2028※メーカー品番：FB-2544-DO\u2028\u2028※カラー弊社販売カラー：メーカーカラーベージュ(027)：204/TAUPE詳細バッグボストンバッグ素材牛革生産国イタリア高さ13.5㎝上部幅、底辺25㎝マチ9㎝持ち手34㎝ショルダー89-131㎝
http://narcologia.ru/goods/septet175619.html
http://narcologia.ru/goods/composite925254.html
http://narcologia.ru/goods/freezer314798.html
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