イエナ　ベージュ 【AULENTTI/オウレンティ】ミニボストンバッグ

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新品、未使用です。タグもそのまま付いてます。購入して1週間ほどしか経っていません。コンパクトで上品でとても可愛いバッグです。【商品詳細】ベイクルーズ販売サイトより抜粋定価¥23,100税込IENA別注モデル「AULENTTI/オウレンティ」ストラップミニボストンバッグ柔らかなシボレザーを使った馴染みの良いバッグに、ポイントとなるストライプのベルトを付けた別注モデル。\u2028ストラップが付くことで上品ながらもデイリーにお使いしやすい万能なアイテムに【AULENTTI/オウレンティ】\u2028バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産しているBAGブランド。\u2028機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。\u2028\u2028※メーカー品番：FB-2544-DO\u2028\u2028※カラー弊社販売カラー：メーカーカラーベージュ(027)：204/TAUPE詳細バッグボストンバッグ素材牛革生産国イタリア高さ13.5㎝上部幅、底辺25㎝マチ9㎝持ち手34㎝ショルダー89-131㎝