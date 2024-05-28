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ヴィヴィアンウエストウッド新品未使用レディースマフラー
商品番号 V94238771795
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド新品未使用レディースマフラー
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 3,384 円
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商品詳細

【ブランド】ヴィヴィアンウエストウッド【カラー·】ホワイト【状態】新品未使用新品未使用のままパウチにて保管しておりました。【サイズ】約160×30cmフリンジは除きます可愛いホワイトヴィヴィアン(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”寒い時期にホワイトあいますねー。是非この機会に。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）よろしくお願いいたします。
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