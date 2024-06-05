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♢商品名:シップス シャツ トップス 羽織り チェック デザイン ファッション コーデ♢ブランド:SHIPSシップス♢カラー:ブルー系写真より薄くて明るい♢サイズ:Sブルーのチェック柄シャツ鮮やかな色合いのチェック柄がアクセントのカジュアルなアイテム★ジャストのシルエットでボデイラインをスッキリ見せてくれる♪綿でできているから肌ざわり◎チノパンとスニーカーで定番カジュアルに♪ワイドパンツと合わせてストリートスタイルにも♡普段使いにおすすめ◎※色は写りの関係で多少の違いがあるかもしれません、ご了承下さい。#フォロー割り実施中！sana↑クリックしてその他お洒落なアイテムもチェック^^おまとめ割りもありますので、コメントにてご相談ください！他にも魅力的な古着をご用意しております☆【状態】目立った傷や汚れなし【サイズ】（センチ） 肩幅:37袖:56身幅:45丈:61平置き採寸ですので、多少の誤差はご了承下さい。※古着、ヴィンテージ品のものは使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います^^古着特有の毛玉、擦れ等使用感がありますが、古着ならではのものとご理解ください。※返品はお断りさせて頂いておりますので、気になることがあれば気軽にコメントいただきご納得頂いてからご購入お願い致します^^＊サイズには多少の誤差があります。写真と実際の商品に明るさや色が多少異なる場合がございます。＊折りたたんで圧縮し発送いたします。保管上又は梱包した際のシワが付いている商品もございます、ご容赦下さい。※予告無しにらくらくゆうゆうに変更する場合がございます。コンビニ受け取りご希望方はご購入前にお知らせください。気になる点がございましたらお気軽にコメントください^^SD-782