ドロストショートシャツ

◎商品ポイント・ややツヤのある素材が女性らしい雰囲気に。・バックスリットのデザインが程よい肌見せで女性らしい印象に見せてくれます。・ボリューム感のあるシルエットながらコンパクトな丈感なのでスタイルアップが叶います。・裾が絞れるデザインなのでウエストマークが可能です。◎スタイリングポイント・デザイン性のあるブラウスなのでシンプルなボトムスとの相性◎・アクセサリーとの合わせ方で華やかな印象に！・オケージョンにも使えます！------------------------------------------------------裏地:なし伸縮性：なし光沢感：OFFのみややあり生地の厚さ：薄めカラー···ブラウン☆タグは切ってしまいましたが、1度試着のみです。自宅保管の為ご理解ください。



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3.3 Field Trip／シシュウドロストショートシャツ」ショート丈 / 裾 ...



【mystic】楊柳ドロストショートシャツ[品番：PALW0002613]｜PAL GROUP OUTLET（パルグループアウトレット）のレディースファッション通販｜SHOPLIST（ショップリスト）



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