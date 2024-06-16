最終価格　ヴィヴィアンウェストウッド　カットソー

コメント頂けましたら表記の価格よりお値引き致しますサイズ2平置き身幅37着丈57現在サイズが合わない為、出品です。実物は画像より、少し暗めのお色味になります。シミやいたみもなくキレイなお品だと思いますが、素人判断をご考慮いただいてご購入をお願い致します。



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