バーバリー　ゴルフ　チェック　ベージュ　タグ無し

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商品詳細
素材...コットンカラー...ベージュ柄・デザイン...チェック季節感...春、夏、秋【仕入れ時期、形態】2023/6【使用感】使用感はありますが、比較的綺麗な状態だと思います。【傷、汚れ】目立った傷や汚れはありません。【平置き採寸】肩幅 38着丈 56身幅 45個人計測の為若干の誤差はご了承下さい。【色】ベージュ【サイズ表記】L【ブランド】#バーバリーゴルフ【発送方法】らくらくメルカリ便基本1~3日での発送となります。ご不明な点はコメントにてお願い致します。#エスユウトップス#エスユウバーバリー
http://narcologia.ru/goods/shuttle441425.html
http://narcologia.ru/goods/marshal401680.html
http://narcologia.ru/goods/influenza407893.html
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