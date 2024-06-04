【新品】anatelier アナトリエ レース ブラウス コットン 刺繍

24時間以内の発送を心がけております♪ANATELIERアナトリエレース五分袖ブラウスプルオーバー刺繍コットンサイズ：36(Sサイズ)身幅：約47cm着丈：約58cm(平置き採寸)カラー：ホワイト素材：本体、ししゅう糸コットン100％定価：13200円何でも合わせやすいトップスです！ボトムを選ばずお使い頂けると思います(*^^*)デニムにも凄く合うので1枚あると便利です♪梱包サイズに折りたたんでの発送となりますので届きましたらハンガーに掛けるなどしてシワを伸ばしてご使用下さい。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···レース素材···コットン季節感···春、夏



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