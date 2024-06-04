【完売商品】NOBLE リネンフロントラッフルブラウス



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



セール】リネンフロントラッフルブラウス（シャツ/ブラウス）｜NOBLE ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



セール】リネンフロントラッフルブラウス（シャツ/ブラウス）｜NOBLE ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



セール】リネンフロントラッフルブラウス(505394372) | スピック ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



リネンフロントラッフルブラウス（シャツ／ブラウス）｜NOBLE ...



NOBLE シマージョーゼットラッフルブラウス ノーブル イエナ-



ノーブル 23SS リネン フロントラッフルブラウス プルオーバー 黒 | フリマアプリ ラクマ



セール】リネンフロントラッフルブラウス(505394372) | スピック ...



ノーブル NOBLE 23SS リネン フロントラッフルブラウス プルオーバー ...

ご覧いただきありがとうございます♡NOBLEリネンフロントラッフルブラウス1ヶ月ほど前に購入、一度着用しました。気になるダメージ、汚れはございませんが、中古のお品物にご理解いただける方よろしくお願いいたします。人気商品で既にブラックは完売しております(;;)お探しの方どうぞよろしくお願いいたします！定価 16,500円フロントに施されたラッフルデザインが1枚で着映えを叶えるブラウス。リネンを含んだドライタッチな風合いが、甘すぎずに纏える秘訣。肩回りもキレイに見えるようにラッフルデザインが施されており、360°どこから見ても素敵な１枚です。タイトスカートやデニムスタイルなど幅広いアイテムと着て頂けます。素材本体:麻65%、レーヨン32%、ポリウレタン3%生産国日本取扱い本体:手洗い可能カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···夏