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【完売商品】NOBLE リネンフロントラッフルブラウス
商品番号 D74479257677
商品名

【完売商品】NOBLE リネンフロントラッフルブラウス
ブランド名 ノーブル
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♡NOBLEリネンフロントラッフルブラウス1ヶ月ほど前に購入、一度着用しました。気になるダメージ、汚れはございませんが、中古のお品物にご理解いただける方よろしくお願いいたします。人気商品で既にブラックは完売しております(;;)お探しの方どうぞよろしくお願いいたします！定価　16,500円フロントに施されたラッフルデザインが1枚で着映えを叶えるブラウス。リネンを含んだドライタッチな風合いが、甘すぎずに纏える秘訣。肩回りもキレイに見えるようにラッフルデザインが施されており、360°どこから見ても素敵な１枚です。タイトスカートやデニムスタイルなど幅広いアイテムと着て頂けます。素材本体:麻65%、レーヨン32%、ポリウレタン3%生産国日本取扱い本体:手洗い可能カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/influenza150293.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate202077.html
http://narcologia.ru/goods/stage891597.html
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