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- eIgna ブラウス カットソー 変形 ケープカラー【40】
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商品詳細
数ある出品者様の中からご覧頂き、ありがとうございます。#pine古着屋の商品一覧 ↑↑↑他にもレディース、メンズ、婦人服、紳士服、ミセス、シニアなどアパレル多数出品しています♪✨全商品見れます✨■ブランドelgnaエルガナ■カラーネイビー※色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さいませ。■素材写真をご覧ください■サイズ40【平置き寸法】単位：cm裄丈 約37身幅 約55着丈 約55※若干の誤差ははあるかもしれませんがご了承ください。■状態大きく目立つような汚れはございません。中古服である事をご了承の上、ご購入下さい。■注意事項保管上または梱包でシワはご容赦ください。※メルカリ便にて、コンパクトに畳んで発送致します。管理No.23-1052カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/cotton300861.html
http://narcologia.ru/goods/protein344934.html
http://narcologia.ru/goods/Addict320318.html
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