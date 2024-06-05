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eIgna ブラウス カットソー 変形 ケープカラー【40】
商品番号 J87360189034
商品名

eIgna ブラウス カットソー 変形 ケープカラー【40】
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 1,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある出品者様の中からご覧頂き、ありがとうございます。#pine古着屋の商品一覧　　　↑↑↑他にもレディース、メンズ、婦人服、紳士服、ミセス、シニアなどアパレル多数出品しています♪✨全商品見れます✨■ブランドelgnaエルガナ■カラーネイビー※色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんが、ご了承下さいませ。■素材写真をご覧ください■サイズ40【平置き寸法】単位：cm裄丈　約37身幅　約55着丈　約55※若干の誤差ははあるかもしれませんがご了承ください。■状態大きく目立つような汚れはございません。中古服である事をご了承の上、ご購入下さい。■注意事項保管上または梱包でシワはご容赦ください。※メルカリ便にて、コンパクトに畳んで発送致します。管理No.23-1052カラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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