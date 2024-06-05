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UNITED TOKYOユナイテッドトウキョウ トップス　シャーリングトップス
商品番号 Y32423714216
商品名

UNITED TOKYOユナイテッドトウキョウ トップス　シャーリングトップス
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

UNITEDTOKYOユナイテッドトウキョウトップス　シャーリングトップス凹凸を出したシャーリングになってます！ストレッチ性もあり軽い透け感が特徴あります！肌触りも柔らかく、着丈も少し長めです！素材　写真にてご確認お願い致します。状態　キズ汚れなし　短時間1度のみ着用！畳んで梱包しておりますが圧縮して詰めるため多少のシワ等はご理解下さいませ。あくまで1度手に渡った中古品になりますので、イメージ違い、サイズが合わなかった等含め使用感が気になる方は御遠慮下さい。古着をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···七分袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/Lincoln967502.html
http://narcologia.ru/goods/browse810291.html
http://narcologia.ru/goods/influenza888693.html
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