ヴィヴィアンREDLABELニットビスチェ

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベルスポット柄ニットビスチェ気に入って大事にしていましたが、着る機会がないのでお譲りします。スポット柄のTシャツも出品しています。柄・デザイン···ドットカラー···ピンクカップ···カップなし季節感···春、秋、冬
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