MIREPOIX ベルスリーブブラウス

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テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアル色...ホワイト袖丈...七分袖柄・デザイン...無地/ワンポイント着用回数は2回ほどです。色はシロになります。自宅保管ですので、たたみしわが多少あります。