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ビジュー付リボンフリルブラウス　タグ付き
商品番号 K69614000785
商品名

ビジュー付リボンフリルブラウス　タグ付き
ブランド名 アクシーズファム
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ふんだんに使われたレースやお袖のゴールドのブレードが華やかです。axesのお洋服にも、kawaiiラインやロリィタとも相性が良いです。ロリィタ服と合わせるために購入していたのですが、着る機会無く手放してしまったのでこちらも試着のみでお譲りいたします。襟のリボンは取り外し可です◎涼しげなシフォン系の素材が今の季節にぴったりです。またカーディガンなど羽織る際ももたつきにくいと思います^.ˬ.^商品状態はかなりよいのですが、発送の際にたたんだシワややわらかい素材なので袋詰めのシワがつく恐れがございます。その他、一度人の手に渡っていることをご了承の上でご検討ください。
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