BOSS WL-50

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動作確認済みです。若干の使用感があります。本体のみの出品となります。■ギター/ベース用ワイヤレスセット■トランスミッター、レシーバーセット■特徴・コンパクト・ペダル・サイズでペダルボードへの組み込みに最適なワイヤレス・システム・自動で最適なワイヤレス接続を確立し、セッティングの手間と時間を大幅に短縮・BOSSが独自に開発したワイヤレス・テクノロジーにより、高音質で安定した接続を2.3msの超低レイテンシーで実現。（伝送範囲：20m）・充電式バッテリーを内蔵し、最大12時間の連続使用が可能なトランスミッター・トランスミッターをレシーバーのドッキング・ポートに接続するだけで充電と自動ワイヤレス接続が可能※1・ギター・ケーブルを使用した際の自然な音質変化を再現したケーブル・トーン・シミュレーション（LONG／SHORT／OFFの切り替え可能）・別売のACアダプターPSA-100S、または単三電池2本による2電源方式を採用したレシーバー・ACアダプターPSA-100S使用時には、レシーバーのDCアウト端子から別売のパラレルDCコードPCS-20Aを使い、他のペダルへの電源供給が可能■スペック\u003cレシーバー\u003e・無線通信フォーマット：ボス独自方式によるデジタル・オーディオ・無線キャリア周波数：2.4GHz・最大同時使用チャンネル数：14（使用場所の状況により変動）・伝送範囲：見通し20m（使用場所の状況により変動）・レイテンシー：2.3ms・ダイナミックレンジ：110dB以上・周波数特性：20Hz～20kHz・規定入力レベル：-10dBu・入力インピーダンス：1MΩ・規定出力レベル：-10dBu・出力インピーダンス：1kΩ・推奨負荷インピーダンス：10kΩ以上・コントロール：CABLETONEスイッチ（OFF／SHORT／LONG）・インジケーター：POWERインジケーター（バッテリー・チェック兼用）RECEIVEインジケーター・接続端子 INPUT端子：標準タイプOUTPUT端子：標準タイプTRANSMITTER端子：TRS標準タイプDCIN端子DCOUT端子