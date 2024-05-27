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evamevaコート
商品番号 E84478439686
商品名

evamevaコート
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

定価¥34,000ラムウールフードコート　通常のウールよりも繊維が細いラムをブレンドした糸を使用した、バスケット織の生地で仕立てました。ラムは保温性に優れ、やわらかく暖かな素材です。ざっくりとした生地感が特徴で、体に沿う着心地です。襟元から続くたっぷりとしたサイズのフードがカジュアルながら落ち着いた印象。平置きです。身幅58丈85多少の誤差ありカラーはモカ（グレーとグリーンの間くらい）自宅保管です。evamevan100エヌワンハンドレッドマーガレットハウエル中川政七商店北欧暮らしの道具店パーマネントエイジホームスパン　かぐれクラスカヨーガンレールpoiseヴラスブラムネストローブヴェリテクールイチアンティークスアトリエナルセアトリエダンタンマガリmagaliオオカミとフクロウグランマママドーターハグオーワーGauze#オローネ休日と詩ミズイロンドsusuritoujoursユニバーサルティッシュアーツアンドサイエンスmaisondesoildosatumuguthefactoryゴーシュichin100ミナペルホネンヤエカオールドマンズテーラー45Rヤンマ産業お好きな方にもオススメです。
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