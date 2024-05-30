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総柄セットアップ シルクシャツ 総柄シャツ ビビッド イタリア製 派手柄
商品番号 P91054106084
商品名

総柄セットアップ シルクシャツ 総柄シャツ ビビッド イタリア製 派手柄
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

to1989ご覧頂き、ありがとうございます♪【アイテム詳細】ブランド：-色：マルチサイズ表記：42【実寸平置き（cm）】着丈：約67身幅：約44肩幅：約38袖丈：約28【実寸平置き（cm）】スカートウエスト：約34.5着丈：約57ヒップ：約43色染め汚れが複数箇所あります。素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さいませ初めて購入される方はプロフィール確認推奨しております。ご不明な点がございましたら、必ずご購入前にコメント下さい✨■他にも多数出品しております■他のアイテムをご覧になる際は下記タグから絞り込み検索ができます♪全商品検索→「#ゆうあいてむ」
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