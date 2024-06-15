【美品】CASIO　76鍵盤 電子キーボード　wk-6600 送料無料

この度は閲覧いただきありがとうございます(^^)【商品名】CASIO(カシオ)76鍵盤電子キーボード【型式】CASIO WK-6600【付属品】・本体・電源コード・譜面台【動作確認】通電確認実施。正常動作確認済み。問題なく使用可能な事を確認致しました。【状態】大きなキズ、汚れも少なく、全体的に綺麗な美品かと思います。中古品になりますので、ご理解の上購入されて下さいm(__)m何か気になるところがあればトラブル防止のため購入前に質問していただけると幸いです。●中古商品に関しては、全ての商品を丁寧にアルコール除菌と清掃を行なっております。



WK-6600 | ベーシックキーボード | 電子楽器 | CASIO



CASIO(カシオ) 76鍵盤 電子キーボード WK-6600 [ベーシック]



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