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MIU MIUミュウミュウショルダーバッグ2way マテラッセ　レザーブラウン
商品番号 P89039585422
商品名

MIU MIUミュウミュウショルダーバッグ2way マテラッセ　レザーブラウン
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 5,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます(^^)♡古着商品を中心に出品しております♡複数購入の場合は100円値引きさせて頂きます。♡その他の洋服やバッグも出品してますのでそちらも見に来て下さいね❣️#MikiMikiミュウミュウ#MikiMikiバッグ#MikiMiki商品一覧また、お得なフォロー割引きしております！①フォローする②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい♡10,000円以上→500円引き♡3,000円以上→200円引き♡1,000円以上→100円引き♡複数購入　　→100円引きお値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい！miumiuミュウミュウ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　トートバッグ　2wayマテラッセ　A4収納可　チャーム　金具　ゴールド☆アイテムmiumiuミュウミュウ　ショルダーバッグ　ハンドバッグ　トートバッグ　2wayマテラッセ　A4収納可　チャーム　金具　ゴールド☆サイズタテ29cmヨコ38cmマチ7cmショルダー107ハンドル約45cm平置き実寸。着画はお断りいたします。☆状態多少の使用感はありますが、特に目立つ傷や汚れなどなく、末永くお使いいただける品でございます。☆カラーブラウン　☆素材革　レザー☆購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。管理番号　1213abfb0
http://narcologia.ru/goods/sepulchral393232.html
http://narcologia.ru/goods/passivity878683.html
http://narcologia.ru/goods/seamless328929.html
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