マザーハウス　バッグ　リンネ



回収したバッグや端材から生まれたリメイクプロダクト -RINNE ...



回収したバッグや端材から生まれたリメイクプロダクト -RINNE ...



Rinne Block Tote – マザーハウス 公式サイト



回収したバッグや端材から生まれたリメイクプロダクト -RINNE ...



回収したバッグを新製品にリメイクするマザーハウスの循環型ブランド ...



Rinne 2 Way Mini Shoulder – マザーハウス 公式サイト



すべてが1点モノのリメイクシリーズ「RINNE」の新作バッグを発売｜株式 ...



回収したバッグや端材から生まれたリメイクプロダクト -RINNE ...



Rinne Block Tote – マザーハウス 公式サイト



回収したバッグや端材から生まれたリメイクプロダクト -RINNE ...



回収したバッグや端材から生まれたリメイクプロダクト -RINNE ...



RINNE全店展開の新たな取り組みについて – マザーハウス 公式サイト



リンネ 2ウェイ ミニ ショルダー | マザーハウス / E. オンライン ...



Rinne Mini Shoulder – マザーハウス 公式サイト



世界にひとつ」のリメイクプロダクト─マザーハウス、コロナ禍での挑戦 ...

マザーハウスのリンネシリーズです。昨年1月に店頭で購入しました。数回使用しました。こちらはキャメル×グレー×ワインレッドというシックな配色となっております。リメイクレザーの製品のため細かい傷はありますが、基本的に使用しないときは詰め物をしていたので型崩れ等はありません。その他サイズ感等は写真をご参照ください。お値下げ希望はご遠慮下さい。ご質問等ございましたらコメントまでお願いいたします。