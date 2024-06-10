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マザーハウス　バッグ　リンネ
商品番号 X34258947932
商品名

マザーハウス　バッグ　リンネ
ブランド名 マザーハウス
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マザーハウスのリンネシリーズです。昨年1月に店頭で購入しました。数回使用しました。こちらはキャメル×グレー×ワインレッドというシックな配色となっております。リメイクレザーの製品のため細かい傷はありますが、基本的に使用しないときは詰め物をしていたので型崩れ等はありません。その他サイズ感等は写真をご参照ください。お値下げ希望はご遠慮下さい。ご質問等ございましたらコメントまでお願いいたします。
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