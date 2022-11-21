トゥービーバイアニエスベー★ドットワンピース

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Tob.byagnesb.のアイコンでもあり、女の子の永遠の定番でもある、ドット柄ワンピース。可愛い丸衿と取り外し可能なリボンがポイント。袖口もシャーリングフリルでクラシックなディテールです。またボタンもぷっくりとしたクルミボタンを使っており、レトロキュートなデザイン。シワになりにくくドレープ感のある生地を使用しています。透けにくい生地なので1枚で安心して着用することが出来ます。カラー···イエロー袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬柄・デザイン···ドットサイズバスト87着丈88