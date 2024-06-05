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【人気】toga pulla ビージュ　Tシャツ　ネイビー 紺
商品番号 M16678902050
商品名

【人気】toga pulla ビージュ　Tシャツ　ネイビー 紺
ブランド名 トーガプルラ
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページをご覧いただき誠に有難うございます。こちらはtogapullaビージュ　Tシャツ　ネイビー紺になります。2018ssで購入しました。【ブランド】togapullaトーガ【カラー】ネイビー　紺【サイズS】表記36肩幅43cm身幅42cm着丈61cm袖丈17cm※素人採寸ですので若干の誤差がある場合がございます。【状態】目立った傷や汚れなしわずかな色落ちはありますが、スレや汚れなどはありません。※詳しくは写真をご参考下さい。最後までご覧頂きありがとうございます♪価格交渉、ご質問等ありましたらお気軽にご相談下さい。
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