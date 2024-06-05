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商品詳細
※他の出品商品とお買い上げでお値引きします※ ラコステにハマっていた時期に購入し、服の系統が変わったため、出品いたします。未着用ですが、購入早々に開封してしまいタグなしです。購入時期：2020年頃価格：忘れてしまいましたが、2万前後購入場所：ラコステ渋谷店素材：綿94%ポリウレタン4%サイズ：34・身幅 約41.5cm・着丈 約63cm※ラコステのサイズ展開的には、34はSサイズです。グレンチェックがとてもお洒落なラコステのポロシャツです。スッキリしたグレンチェックに、襟元が可愛いデザイン。後ろにはスナップボタンが３つ付いております。しっとりした少し厚みのある綿100%で着心地なめらか、フォーマルシーンでも素敵な一着です。カラー...ブルー ネイビー袖丈...半袖柄・デザイン...チェック季節感...春,夏,秋他にもラコステのお洋服を多数出品しています♪
http://narcologia.ru/goods/Stanford38673.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless414259.html
http://narcologia.ru/goods/update825795.html
【新品未使用】LACOSTE グレンチェック襟付きシャツ
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【新品未使用】LACOSTE グレンチェック襟付きシャツ
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