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チェック　フリル　スリーブレス　ブラウス
商品番号 A45712656419
商品名

チェック　フリル　スリーブレス　ブラウス
ブランド名 エイメル
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

checkedfrillsleeveblouseチェック　フリフスリーブブラウス袖がフリルになったチェック柄のブラウス。ネック部分はカシュクール風になっており、ちらりと見えるデコルテを美しく見せてくれます。チェック柄が女性らしさを演出します。先日購入しました。二の腕が隠れるノースリーブでとても良かったのですが、私の雰囲気には合わなかったので出品させて頂きます。試着に一度着用しただけです。soldout品なので、探していた方は是非ご覧下さい。【素材】コットン100％【サイズ詳細（cm）】着丈67肩幅28袖丈12バスト96【原産国】韓国モデル身長158柄・デザイン···チェック季節感···春、夏、秋【送料は出品者負担】【匿名配送します】喫煙なし　ペットなし　自宅保管品ご理解のある方のみご購入ください発送時のたたみジワは、どうぞご容赦ください。季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/monophonic581112.html
http://narcologia.ru/goods/approximate857320.html
http://narcologia.ru/goods/pompous573823.html
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