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カットソー
商品番号 F77552783433
商品名

カットソー
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,554 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒に銀ラメの星が大小ある服です。　肩幅33着丈54cm。白に黒の星があり、フード付きの服です。　共に2回使用。
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