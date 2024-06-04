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2022 BALLSEY ドットプリント ネックフリルブラウス
商品番号 N35304610467
商品名

2022 BALLSEY ドットプリント ネックフリルブラウス
ブランド名 ボールジィ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年購入しました。カラー　ブラックサイズ　36定価　18,700円着用回数少なく美品です。保管、梱包の際にシワができる場合もございます。自宅保管のため気になる方は、ご遠慮ください植物由来のセルロース繊維を使用した、上品な光沢と滑らかな肌触りの素材にドットプリントを施したブラウス。襟ぐりの控えめなフリルにバックネックラインに寄せたギャザーと袖口のタックが生み出すふんわりとしたフォルムでフェミニンな印象に仕上げました。衿元のリボンはそのまま垂らしてVあきですっきりと着用するのがおすすめ。一枚ではもちろん、ベストやワンピースなどとのレイヤードスタイルにも活躍して、コーディネートに華やかな雰囲気を演出してくれる主役級のアイテムです。ライトベージュにランダムに散らしたドット柄とブラックにプリントした繊細なドット柄、表情の異なる2色展開。ジャーナルスタンダード、ベイクルーズ、イエナ、ジャーナルスタンダードレリューム、スピックアンドスパン、アバハウス、ミラオーウェン、フレームワーク、ロペ、ナノユニバース、フリークスストア、スローブイエナ、ビームス、ミズイロインド、ルグラジック、bshop、ユナイテッドアローズ、シップス、ルクールブラン、ships、plage、マカフィー、トゥモローランド、ガリャルダカランテ、かぐれ、アーバンリサーチ、ドアーズ、ドゥーズィエムクラス、カプリーシュレマージュ、ラトータリテ、ノーブル、ザラ好きな方に
http://narcologia.ru/goods/ramshackle821866.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper994709.html
http://narcologia.ru/goods/perforce995265.html

2022 BALLSEY ドットプリント ネックフリルブラウス
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2022 BALLSEY ドットプリント ネックフリルブラウス
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