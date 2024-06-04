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サルヴァトーレ・フェラガモ服
商品番号 K82986303483
商品名

サルヴァトーレ・フェラガモ服
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···イエロー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春季、夏季、秋季サルヴァトーレ・フェラガモのポロシャツです素材はコットン100サイズはＬ、胸囲51着丈62裾両スリットあります、レモン色です
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