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used vintage モノトーン プリント シャツ
商品番号 B50339581634
商品名

used vintage モノトーン プリント シャツ
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールドイングリッシュのアルファベットと天使の柄がとてもかわいいです。着丈74身幅65肩幅53袖丈56画像ではわかりにくいですが、全体的に色移り、色ムラ、シミがあります。usedにご理解いただける方のみお願いします。見落としはご了承ください。zigvintageジャンヌバレhookedvintageTOROotoeolgoukiarisヴィンテージjantiquesジャンティークroku6古着70s80
http://narcologia.ru/goods/enquire243989.html
http://narcologia.ru/goods/Adder610675.html
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