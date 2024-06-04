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ROMANTIC NEUROSIS ブラウス ブラック レア
商品番号 A46831535588
商品名

ROMANTIC NEUROSIS ブラウス ブラック レア
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ROMANTICNEUROSIS（ロマンチックノイローゼ）ブラックのシャツ胸元にレース袖は、柔らかいワイヤーな様なもので腕に巻き付く様になっておりとても個性的なデザインです。数十年年前に購入しましたが、蔵入りになりました~_~;傷んだ所は見当たらないと思います。サイズ小さめです。素人採寸　平置き㎝肩幅33身幅39着丈47たたみジワあります！素人保管ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。ROMANTICNEUROSISロマンチックノイローゼゴシックパンクロック病み地雷ロリータヴィジュアルメンヘラハードコアサイコサイバー色···ブラック
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