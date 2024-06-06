存在感ある　アフリカ　お面

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商品詳細
存在感あるアフリカンお面です。額のワニ？の彫りも細やかで、左右非対称なところも味があります。なかなか凛々しいイケメンです。しっかりした重みのある木です。古いもののため多少の傷はございますが、ご理解のある方のご購入お待ちしております。サイズおよそ縦45横20センチぜひ、ご自宅、店舗のインテリアとしていかがでしょうか。※返品は、送料ご負担くださる場合のみ承ります。その他ご質問ございましたら、お聞きください。※他に出品しているものと同時購入の場合、10％オフにさせていただきます。木彫り民芸品民芸北海道木和モダン置物彫刻オブジェ壁掛けアイヌアンティーク和モダン昭和レトロ時代 骨董 古民具 古道具木製お面アフリカ
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