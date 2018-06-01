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sousou 四角衣
商品番号 W40913695028
商品名

sousou 四角衣
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはsousouの四角衣です。今の時期にピッタリで肌触りが良く涼しく着用出来ます。テキスタイルがとても可愛いです。出番がないので出品いたします。2〜3回のみの着用です。良い状態です。値下げ不可です。ご了承下さい。身幅　66センチ着丈　57センチ素材　綿100%
http://narcologia.ru/goods/peroration620715.html
http://narcologia.ru/goods/septet770819.html
http://narcologia.ru/goods/stage527997.html

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