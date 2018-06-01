sousou 四角衣

こちらはsousouの四角衣です。今の時期にピッタリで肌触りが良く涼しく着用出来ます。テキスタイルがとても可愛いです。出番がないので出品いたします。2〜3回のみの着用です。良い状態です。値下げ不可です。ご了承下さい。身幅 66センチ着丈 57センチ素材 綿100%



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かんたん！まっすぐ縫いの服｜Straight Stitch Clothes by SOU・SOU



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高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／椿文（つばきもん）×半色（はしたいろ）



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【net限定】麻 四角衣（しかくい）／しあわせ



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知多木綿 文（ぶん） 四角衣（しかくい） 二つ身（ふたつみ）／菓子（かし）



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高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／仲よし - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』



高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ）



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