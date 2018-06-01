- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- sousou 四角衣
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
こちらはsousouの四角衣です。今の時期にピッタリで肌触りが良く涼しく着用出来ます。テキスタイルがとても可愛いです。出番がないので出品いたします。2〜3回のみの着用です。良い状態です。値下げ不可です。ご了承下さい。身幅 66センチ着丈 57センチ素材 綿100%
http://narcologia.ru/goods/peroration620715.html
http://narcologia.ru/goods/septet770819.html
http://narcologia.ru/goods/stage527997.html
http://narcologia.ru/goods/peroration620715.html
http://narcologia.ru/goods/septet770819.html
http://narcologia.ru/goods/stage527997.html
SOU・SOU
かんたん！まっすぐ縫いの服｜Straight Stitch Clothes by SOU・SOU
SOU・SOU
高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／椿文（つばきもん）×半色（はしたいろ）
SOU・SOU
SOU・SOU
【net限定】麻 四角衣（しかくい）／しあわせ
SOU・SOU
高島縮 20/20 四角衣（しかくい）／仲よし - SOU・SOU netshop （ソウソウ） - 『新しい日本文化の創造』
高島縮 20/20 四角衣（しかくい） 組（くみ） 肩文様（かたもんよう）／すいぎょく×濡羽色（ぬればいろ）
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU