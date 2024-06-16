美品❣️人気完売　GOOD ROCK SPEED NYC ロゴTシャツ

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１度短時間着用の美品になります。◇GOODROCKSPEED◇【2023SS】フロントに大きなロゴが入ったインパクトのある1枚●point・ゆったりとしたオーバーサイズのシルエットがこなれ感を演出してくれる1枚・腰回りまでカバーする丈感が安心感があり、タイトなボトムと相性◎・大きめのロゴがアクセントになり、1枚で着映えします・綿素材なので肌触りが良く着心地抜群！・程よいゆったりとしたサイズ感で、スカート、パンツ問わず合わせやすいTシャツです・男女問わず着られるサイジングなのでユニセックスで着用可能です・テーパードパンツを合わせたすっきりとした着こなしがおすすめです【GOODROCKSPEED/グッドロックスピード】2010年に誕生したカットソーブランド。アメカジテイストのグラフィックや、ヴィンテージライクな風合い、着古されたヴィンテージ感があるのに、何故かどこかイマっぽい。そんな思いを大切にしながらひとつひとつデザインしているブランドです。透け感：なし裏地：なし伸縮性：若干あり洗濯：手洗い可IENAスピックアンドスパンフレームワークトゥモローランドシーナリーラウンジドレスAPSTUDIOloungedressSHENERYDeuxiemeClasseplageUNITEDARROWSBEAMSSHIPSCLANEグッドロックスピードGOODROCKSPEED